Monza, Ranocchia: «Trattativa chiusa in pochi giorni. Ora lavoreremo sodo»

Andrea Ranocchia, difensore del Monza, ha parlato del suo approdo tra le fila del club brianzolo: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN ha parlato Andrea Ranocchia, nuovo difensore del Monza.

SENSAZIONI – «Passare dal nerazzurro al biancorosso è un po’ strano, dopo un po’ di anni mi ci devo abituare. Dobbiamo lavorare sodo ora, sarà un anno lungo».

TRATTATIVA – «E’ iniziata appena quindici giorni fa, è stato fatto tutti in pochi giorni, è stato veloce e senza intoppi, abbiamo trovato subito un accordo e sono qui. Sensi è un bravo ragazzo, un ottimo elemento. Speriamo sia un buon anno per lui e di conseguenza per la squadra».