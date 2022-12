Monza, superato il test Arconatese: a segno Carboni e Gytkjaer

Vittoria in rimonta per il Monza nell’amichevole contro l’Arconatese, che passa in vantaggio con Siano, ma viene superata dai gol di Carboni e Gytkjaer

Il Monza passa nel test di questa mattina contro l’Arconatese. Partita che inizia in salita per la squadra di Palladino, che passa in svantaggio con la rete di Siano.

A trovare il pari per i brianzoli ci pensa Carboni e poi, per ultimare la rimonta, il gol di Gytkjaer. In campo anche Pablo Marì con la fascia da capitano e salutato con affetto dai compagni e dai tifosi.