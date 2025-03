Monza Torino, Claudio Sala: «É la mia partita del cuore, I granata possono centrare l’Europa se faranno questo. Elmas è forte, Vanoli mi ricorda un mio allenatore»

Monza Torino, le parole di Claudio Sala, doppio ex della sfida: dai primi passi nel calcio mossi con i brianzoli alla consacrazione in granata

Monza Torino di domani sarà la partita del cuore di Claudio Sala. L’ala definita il Poeta del gol negli anni ’70 è nato in Brianza, ha giocato con i biancorossi e ha avuto in granata la consacrazione definitiva, giocandovi dal 1969 al 1980. Sala è uno degli eroi dello scudetto del 1976, nella squadra guidata da Gigi Radice lui era il capitano e l’uomo che serviva assist in continuazione a Graziani e Pulici. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

MONZA-TORINO – «Sarà la mia domenica speciale: il Toro è unico, mi ha dato tutto, il Monza è nel cuore. Qui sono rinato quando, giovanissimo, l’Inter mi ha lasciato a casa».

IL MONZA NELLA SUA CARRIERA – «C’entra. Conosco un giocatore del mio paese, si chiama Canzi: mi fa fare un provino al Monza. Va talmente bene che dopo un quarto d’ora il tecnico mi toglie dal campo per non far vedere le mie qualità agli osservatori di altri club. Così mi tessera il Monza, dove ho esordito a 18 anni. Da qui è iniziata la mia bella storia e poi la mia avventura».

EUROPA POSSIBILE PER I GRANATA – «Il campionato è lungo, mancano 12 partite: i discorsi per tutti gli obiettivi sono aperti. A marzo il Toro ha un calendario favorevole con Monza, Parma ed Empoli prima della sosta. A questo punto, diventano fondamentali i tre punti a Monza».

ELMAS – «Moltissimo, gli faccio i complimenti per il gol di Bologna: eccezionale. Finta, scavetto e palla in rete, è un calciatore di grande livello».

IL MERCATO INVERNALE – «Si sta costruendo una squadra sempre più valida e sempre più forte. Adesso ci auguriamo che accada quel qualcosa che spinga il Toro a fare uno scatto in più in termini di risultati».

CHI RICORDA VANOLI – «Direi mister Giagnoni, per la sua capacità di unire e perché aveva portato un pizzico di serenità».