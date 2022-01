Morata Barcellona, l’agente al lavoro: operazione complicata

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Morata Barcellona: l’agente Juanma Lopez in giornata è stato nella sede dell’Atletico Madrid. L’affare resta complicato

L’agente Juanma Lopez in giornata è stato nella sede dell’Atletico Madrid per tentare di sbloccare l’operazione Morata-Barça, come scritto da Marca e altri siti spagnoli.

Come riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, l’affare rimane molto complicato: è davvero difficile che Morata giochi nel Barcellona di Xavi. Il centravanti della Juventus sempre più verso la permanenza a Torino.