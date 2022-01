Morata Barcellona, non è finita: Xavi torna alla carica? Le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Morata Barcellona, non è finita: Xavi può tornare alla carica per l’attaccante della Juve. Le ultime notizie in arrivo dalla Spagna

Il Barcellona potrebbe tornare alla carica per Alvaro Morata nell’ultima settimana di mercato. I blaugrana sono costretti a fare i conti con l’infortunio di Ansu Fati, che sarà indisponibile per i prossimi due mesi.

Una situazione che, come riporta Sport, spingerebbe il club allenato da Xavi a correre ai ripari entro la fine del mercato. Il Barcellona, in tal senso, continua a sognare l’attaccante spagnolo della Juventusper rinforzare così un reparto rimasto orfano di una pedina importante.