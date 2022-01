ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Morata frustrato, dalla Spagna sicuri: vuole il Barcellona. L’attaccante della Juve imbronciato a Torino

«Morata è frustrato e arrabbiato». Il motivo? Vuole andare al Barcellona.

E’ questa la rivelazione che fa As sullo stato d’animo dell’attaccante della Juve. Per il giornale spagnolo il futuro del numero 9 bianconero a Torino è in bilico, a dispetto delle dichiarazioni di Allegri. Morata, infatti, attende con ansia che la Juve trovi un suo sostituto per raggiungere il suo mentore Xavi.