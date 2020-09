Morata Juve, lo spagnolo arriverà questa sera a Torino: cifre e dettagli

Alvaro Morata sarà già questa sera a Torino e domani sosterrà le visite mediche: ecco le cifre e i dettagli del trasferimento

Alvaro Morata è pronto per tornare alla Juventus. Come riporta Sky Sport, lo spagnolo arriverà già in serata a Torino con un volo privato e domani sosterrà le visite mediche con il club bianconero.

Queste le cifre dell’operazione Morata: 10 milioni per il prestito del primo anno, 10 milioni (eventualmente) per il secondo e riscatto fissato a 45 (se il prestito sarà di un anno) o 35 (se il prestito sarà biennale).