Morata Juve, permanenza ancora possibile: il piano dei bianconeri

Morata Juve, non è ancora finita tra lo spagnolo e i bianconeri. C’è un piano per la possibile permanenza del giocatore a Torino

Potrebbe non essere ancora finita l’avventura a Torino di Alvaro Morata. La Juventus ha già fatto sapere di non essere intenzionata a versare nelle casse dell’Atletico Madrid l’intera cifra per riscattarlo, ma ci sarebbero altre due piste percorribili.

La prima è un acquisto a cifre più basse intorno ai 15-20 milioni se dovesse sfumare l’ipotesi Barcellona, l’altra è un terzo anno di prestito che la Juventus gradisce particolarmente. Tuttavia le ipotesi di permanenza a Torino sono molto basse. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.