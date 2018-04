Moratti gioca Inter-Juventus: «Spero che Icardi sia decisivo»

Le parole dell’ex patron nerazzurro Massimo Moratti nel giorno della vigilia di Inter-Juventus, anticipo della giornata numero 35 del campionato italiano di Serie A 2017/2018

Massimo Moratti punta sulle motivazioni dell’Inter e sulla vena di Mauro Icardi per fare bene contro la Juventus. Icardi nelle 10 partite giocate contro i bianconeri ha siglato ben 7 reti condite da 2 assist, facendolo divenire un vero e proprio tabù per la retroguardia juventina. Massimo Moratti, ex patron nerazzurro, gioca in anticipo il Derby d’Italia di domani sera ai microfoni di Rai Sport: «Inter e Juventus sono due squadre che hanno tante motivazioni per fare bene. L’Inter è obbligata insomma a fare bene, ma nessuna delle due squadre può definirsi favorita per questa sfida. Se Icardi può essere l’uomo decisivo? Speriamo, di solito è così contro la Juventus!».

Queste le brevi dichiarazioni rilasciate da Moratti nel corso della giornata odierna, vigilia di Inter-Juventus della 35aª giornata di Serie A. Nel corso di un’intervista rilasciata in settimana, invece, l’ex numero uno dei nerazzurri aveva parlato in questa maniera: «Vittoria per togliere lo Scudetto alla Juve? La vittoria conta per l’Inter e per la sua classifica. E’ questa l’unica cosa importante. La Juventus rimane una grande squadra anche se ha solo un punto di vantaggio sul Napoli. Va affrontata bene e senza distrarsi. Scudetto? L’affermazione del Napoli a Torino ha riaperto i giochi. Adesso il finale di stagione sarà ancora più divertente»