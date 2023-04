Moratti: «Vi racconto il mio primo incontro con Mourinho»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato del suo primo incontro con l’attuale tecnico della Roma, José Mourinho

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a 90.com.

LE PAROLE – «Il primo incontro con Mourinho non è stato in Italia. Era per conoscerlo e se devo essere sincero ho avuto un’ottima impressione perché era molto attivo, attento, molto preciso in quello che prospettava, ciò non toglie che era molto emozionato».