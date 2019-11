Moreno risponde alle accuse di Luis Enrique: «È stato ingiusto»

Prosegue la polemica tra Luis Enrique e Moreno, ecco la risposta dopo che il CT della Spagna ha attaccato l’ex-vice

Luis Enrique aveva attaccato l’ex vice Robert Moreno accusandolo di essere stato sleale. Moreno ha risposto alle accuse dichiarando: «A settembre gli dissi che sarei stato pronto a mantenere la mia parola e farmi da parte se lui fosse tornato, ma lui mi rispose: “Mi sembra ottimo, ma non ti voglio più nel mio staff”. Sono stato dieci giorni distrutto, mi chiedevo cosa avessi fatto di male».

«Ancora non ho capito perché non mi ha voluto nel suo staff, mi ha etichettato in un modo ingiusto. Credo che passeranno gli anni e ancora non l’ho capito. Sono il primo ad essere felice del suo ritorno, ve lo assicuro».