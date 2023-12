Morte Celesia, tragedia nel mondo del calcio. Il 22enne ucciso da colpi d’arma da fuoco

Morte Celesia, il mondo del calcio piange la scomparsa del giovane ex giocatore. La scomparsa nella giornata di oggi

Tragedia nel calcio per la morte di Rosolino Celesia, 22enne ex calciatore raggiunto da colpi di arma da fuoco nella notte davanti alla discoteca Notr3 in via Pasquale.

Il giovane è deceduto in queste ore all’ospedale Civico e le sue ex società, tra cui Palermo e Torino hanno voluto stringersi attorno al dolore della famiglia. La redazione di Calcionews24 porge le proprie condoglianze alla famiglia Celesia.