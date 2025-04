Morte Papa Francesco, anche la Serie B e C verso il rinvio della giornata di campionato

Morte Papa Francesco, dopo la decisione della Serie A di rinviare si va verso lo stesso esito anche per Serie B e C: si aspettano i comunicati

Dopo il rinvio ufficiale delle partite odierne di Serie A e Primavera in seguito alla morte di Papa Francesco, si attende ora la conferma anche per Serie B e Serie C. Il Pontefice si è spento questa mattina all’età di 88 anni.

La FIGC sembra intenzionata a sospendere ogni attività calcistica in programma per questo lunedì di Pasquetta: si attendono solo i comunicati ufficiali per completare il quadro dei rinvii.