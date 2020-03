Morte Sanz: la famiglia non trova la salma dell’ex presidente del Real

Morte Lorenzo Sanz: dramma nel dramma per la famiglia dell’ex presidente del Real, che non trova la salma

Una settimana fa Madrid piangeva, oltre che per l’elevato numero di vittime di Coronavirus, anche la morte di Lorenzo Sanz. L’ex presidente del Real è scomparso a causa del COVID19 ma alla tristezza per la morte dell’ex galacticos si aggiunge quella della famiglia.

Come spiega uno dei figli di Sanz a TeleCinco, l’idea originaria della famiglia era quella di cremare il corpo. La cerimonia è stata rinviata a causa dell’altissimo numero di decessi. La famiglia aveva optato per cremare la salma al cimitero dell’Escorial. Qui, però, il corpo non è mai arrivato: il figlio ha spiegato che nessuno, né al cimitero né in famiglia, sa dove si trovi.