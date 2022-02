Pastore saluta Zamparini: «Mi hai trattato come un figlio. Non ti dimenticherò mai» – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Javier Pastore ha voluto salutare con un messaggio sui social Maurizio Zamparini, scomparso questa notte

Javier Pastore, ex giocatore del Palermo, ha voluto salutare Maurizio Zamparini con un post sui social.

«Un giorno molto triste per me… una delle prime persone che si fidava di me se n’è andata. GRAZIE di tutto Zamparini, nei due anni che ho vissuto a Palermo sei stato molto più del mio presidente, mi hai trattato come un figlio e mi hai sempre aiutato. Non ti dimenticherò mai».