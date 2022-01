Mourinho: «Gara tecnicamente povera, lottare per il 4°-8° posto non è quello che voglio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Josè Mourinho ha parlato al termine del match tra la sua Roma e il Lecce tracciando anche un bilancio della stagione sin qui

La vittoria sul Lecce in Coppa Italia non ha soddisfatto più di tanto Josè Mourinho che ai microfoni di Mediaset così si è espresso:

COPPA ITALIA – «Nel primo tempo partita tecnicamente orribile, c’era frustrazione. In questo momento non cambierei la Roma per nessun altro progetto. Manca tanto ancora alla partita con l’Inter, ma è sicuramente la più forte del campionato, dunque anche in Coppa Italia. Per me sarà la partita più difficile da giocare, ma andremo lì per tentare l’impresa».

BILANCIO – «Dal punto di vista emozionale sono molto felice di stare qui, la gente si fida di me. Dal punto di vista calcistico, giocare per il 4°-8° posto non è quello che voglio, ma sicuramente la prossima stagione andremo meglio».