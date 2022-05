Mourinho furioso con Banti: «Così è troppo, vogliamo delle spiegazioni»

Le parole di Jose Mourinho dopo la sconfitta con la Fiorentina: «Dov’è adesso il signor Banti? è veramente troppo»

Jose Mourinho è una furia ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con la Fiorentina. Le sue parole:

«La spiegazione l’aspettiamo noi, da tante partite. Non ci sono spiegazioni. Oggi c’è una doppia spiegazione: una è che noi dopo la partita di giovedì siamo mancati in fatto di energie fisiche e mentali, lo sapevamo già che sarebbe stato così. Però la spiegazione la vorrei sentire dal signor Banti di Livorno, ma non la sentiamo mai. E’ un tocco, non è un fallo. L’arbitro era vicino, non ha dato rigore, non era da VAR. Il signor Banti poi interviene… Se parliamo dei 3 punti di oggi finiamo così. Al di là di questo rigore e di Banti, la Fiorentina è stata più forte e ha meritato di vincere. Ma non parliamo solo di oggi. Parliamo di oggi, di Venezia, di Bologna, di tanti e tanti episodi su cui non ci sono spiegazioni. Dov’è adesso il signor Banti? Perché ha chiamato un arbitro come Guida, che era a 10 metri, e che ha visto che non era rigore? Io voglio queste spiegazioni ma non ce le abbiamo. E’ troppo, è veramente troppo ciò che succede a questa squadra»

«Perchè sembravamo intimoriti? È molto semplice. Zalewski, che avete nominato, dodici mesi fa era nella panchina della Primavera e ora ha giocato 7-8 partite di fila e partita in Europa. La differenza tra verticalità e orizzontalità sta nelle quattordici partite in più fatte dalla Fiorentina, che durante tutta la stagione ha giocato una partita a settimana. Contate quattordici partite con più di dieci chilometri a partita, e sono tanti. La differenza tra verticale e orizzontale, tra energia e mentalità sta tutta qua. Ringrazio per il rispetto dei romanisti, però vorrei il rispetto dei Banti di questa vita, che seduti sulla loro sedia ci hanno tolto tanti punti».