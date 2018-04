Lo United ribalta il City. Il retroscena: merito del discorso di Mourinho all’intervallo!

Smalling ha svelato un retroscena sull’impresa del Manchester United in casa del Manchester United: ecco il discorso di Mourinho all’intervallo

Sfida tra grandi, grandissimi allenatori, ieri a Manchester. All’Etihad è andato in scena il derby tra Manchester City e Manchester United terminato con la vittoria degli ospiti per 3-2. Il City era partito benissimo, trovando il doppio vantaggio nel primo tempo già alla mezz’ora con Kompany e Gundogan. I Citizens erano pronti a festeggiare la vittoria della Premier League con largo anticipo ma non avevano fatto i conti con José Mourinho. Smalling, autore del gol del definitivo 2-3 (prima della terza rete era arrivata la doppietta di un redivivo Pogba), ha svelato un retroscena sulla vittoria dei Red Devils in casa del City.

Il merito della vittoria del Manchester United in casa del City? E’ stato di José Mourinho! Questo il retroscena svelato da Smalling dopo la gara: «Il mister non ha dovuto dire molto al termine del primo tempo perché sapevamo benissimo che non stavamo dando tutto, che non stavamo facendo quanto necessario. Il mister ha detto solo che non dovevamo essere i clown alla festa del Manchester City per la vittoria del titolo. Così ci siamo guardati negli occhi e ci siamo rialzati, disputando un grande secondo tempo e ribaltando un 2-0 in casa del City. Abbiamo vinto una grande partita contro una squadra che sta disputando una stagione fantastica. Abbiamo giocato il secondo tempo con orgoglio e abbiamo vinto meritatamente, ribaltando la sfida nella ripresa».