Mourinho: «Per noi importante conquistare l’Europa prima della finale»

Le parole del tecnico della Roma prima della partita contro la Fiorentina: «Abbiamo costruito un senso di famiglia»

Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio del match con la Fiorentina. Le sue parole a riguardo:

«Quanto siamo cambiati? Il tempo è andato troppo veloce, e quando è così vuole dire che sei felice e non senti la stanchezza e non preghi per arrivare alla fine della stagione. Abbiamo costruito un senso di famiglia, poi tatticamente abbiamo dato una direzione in cui possiamo prendere il nostro meglio. Il campionato è difficile, diverso dall’anno scorso e la Fiorentina è una prova. Ci sono tre partite per finire al meglio, se possiamo andare in Europa prima della finale sarebbe importante».