Portogallo, Benfica: pareggio amaro contro il Casa Pia. Mourinho e Rui Costa infuriati nel post partita: «Rigore inesistente, il calcio portoghese è malato»

Portogallo, Benfica: pareggio amaro contro il Casa Pia! L’arbitro Gustavo Correia nel mirino dopo il discusso rigore del 2-1. L’attacco

La rabbia ribolle in casa Benfica dopo il pareggio per 2-2 contro il Casa Pia. José Mourinho, tecnico dei portoghesi, è furioso per l’arbitraggio, e la sua ira è stata rincarata dal presidente Rui Costa. Il caso scatenante? Un rigore controverso assegnato agli avversari, che ha riaperto una partita che sembrava in controllo.

Il rigore fantasma che ha scatenato la bufera

Il Benfica conduceva per 2-0 all’Estádio da Luz, con un gol su rigore di Pavlidis, quando la partita ha preso una svolta inattesa. Al 60′, Casa Pia ha ottenuto un calcio di rigore per un tocco di braccio di Antonio Silva, dopo che la palla gli era rimbalzata sulla coscia. L’arbitro Gustavo Correia ha indicato il dischetto, e, con grande sorpresa di Mourinho, il VAR non è intervenuto. Trubin ha parato il rigore di Cassiano, ma sulla ribattuta il difensore del Benfica Tomas Araujo ha sfortunatamente insaccato nella propria porta. Nel finale, Casa Pia ha completato la rimonta, portando il risultato sul 2-2, e facendo esplodere la rabbia di Mourinho al fischio finale. Il pareggio ha fatto perdere terreno al Benfica nella corsa al titolo, lasciandolo indietro rispetto al Porto.

Mourinho attacca l’arbitraggio

Il tecnico portoghese non ha usato mezzi termini, sia sul campo che in conferenza stampa. «È molto strano ed è difficile accettare che l’arbitro conceda quel rigore», ha dichiarato Mourinho.

«Ma è ancora più difficile capire perché il VAR non sia intervenuto in una situazione di gioco così evidente. Questa è una di quelle situazioni che UEFA, FIFA e le leghe nazionali citano come chiari esempi all’inizio di ogni stagione». Mourinho ha poi continuato il suo sfogo, pur cercando di non superare i limiti per evitare sanzioni: «Se l’arbitro sbaglia, il VAR aiuta, quindi perché non ha aiutato? Sono domande a cui non posso rispondere. È difficile approfondire senza percorrere strade che è meglio non percorrere, altrimenti verrò punito di nuovo. Il VAR e l’arbitro hanno deciso di riaprire la partita. Ma alla fine sta a noi non subire il secondo gol. Questa è colpa nostra». Il tecnico ha poi allargato la critica alla percezione generale del Benfica: «Il Benfica merita più rispetto da parte di tutti. Quando dico tutti, intendo anche i miei giocatori, non solo me stesso. Può capitare che alcuni giocatori non sappiano cosa sia il Benfica. C’è un’evidente doppia morale a tutti i livelli, sia nei media che negli arbitri».

Rui Costa chiede un’udienza: «Il calcio portoghese è malato».

Anche il presidente del Benfica, Rui Costa, era furioso dopo la partita, puntando il dito contro lo stato del calcio portoghese.

«Questa squadra ha molte più qualità di quelle che stiamo mostrando finora. Ma quanto accaduto questo fine settimana dimostra ancora una volta quanto sia malato il calcio portoghese. Ciò che è successo qui di nuovo è inaccettabile. Senza sottrarci alle responsabilità del Benfica, un rigore come questo testimonia una completa mancanza di comprensione delle regole del gioco. Il Benfica chiederà un’udienza con la Federazione calcistica portoghese, la commissione arbitrale, perché quanto accaduto è troppo grave». La vicenda, dunque, non sembra destinata a placarsi facilmente.