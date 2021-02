Mourinho: «Siamo in pandemia, non è giusto parlare di rinnovi» – VIDEO

Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato della situazione rinnovi in casa Spurs: queste le sue parole

Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato della situazione rinnovi in casa Spurs dopo la vittoria contro il West Bromwich.

«Il contratto di Son non è un problema, mancano ancora tre anni alla scadenza credo. Aspetteremo il momento giusto per rinnovare. Non è il momento giusto di parlare di rinnovi di contratto contando che il mondo sta affrontando una pandemia. Non è rispettoso quando ci sono tantissime persone in difficoltà o che stanno perdendo il rinnovo».