L’ex tecnico dell’Inter José Mourinho ha parlato dell’ultimo decennio del club interista. Le sue dichiarazioni

José Mourinho protagonista quest’oggi su Sky Sport. Lunga chiacchierata con il tecnico del Triplete dell’Inter. Il tecnico ha parlato anche dell’Inter del presente, augurandosi di vederla festeggiare presto nuovi trofei.

«Chi rivincerà la Champions per primo tra me e l’Inter? Vincerla non è facile ma vediamo. Io sono in una squadra che non ha mai vinto, che non ha questa cultura di vittoria, dove prima di vincere in Europa si deve cercare di vincere in Inghilterra e ovviamente non è facile, ma questa è la mia ambizione e di un club in crescita come il Tottenham. Dieci anni per l’Inter con una Coppa Italia è pochissimo, è inaccettabile, da tifoso è dura e difficile da capire ma visto il modo in cui sta lavorando la società non sarebbe una sorpresa vedere l’Inter vincere in Italia e in Europa».