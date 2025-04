Moviola Arsenal PSG, l’episodio chiave del match

Moviola Arsenal PSG, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’andata della semifinale di Champions League

L’episodio chiave della moviola del match Arsenal PSG, valevole per l’andata della semifinale di Champions League. Dirige la sfida l’arbitro Slavko Vincic.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Dirige la semifinale d’andata lo stesso arbitro che c’era nel confronto tra le due squadre alla secona giornata della fase a gironi. Primo giallo per Trossard che spinge a terra Hakimi che lo va a bruciare in velocità. Proteste di Kvaratskheila che cade in area nel tentativo di passare in mezzo in due, Vincic non ritiene scorretto il braccio allargato di Timber. L’ex Napoli peraltro è sottoposto a un controllo decisamente energico da parte del difensore dell’Arsenal in diverse zone del campo. Arbitro piazzato benissimo quando Joao Neves ruba palla a Merino che cade in area di rigore, senza ricevere fallo. Ammonito per proteste Saka che butta via il pallone dopo che l’assistente punisce una sua lievissima spinta su Mendes. Primo giallo per il Psg a carico di Hakimi che interrompe un’azione di Timber allargando l’alettone. Si va al riposo con un numero elevato di falli: 11 per i Gunners, 8 per i francesi.