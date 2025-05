Moviola Atalanta-Roma, il giudizio sul rigore cancellato dal Var: l’episodio

Moviola Atalanta-Roma, il giudizio dei quotidiani sul rigore cancellato dal Var per il contatto tra Pasalic-Koné. Tutti i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla moviola Atalanta-Roma dopo le polemiche per il rigore cancellato dal Var per il contatto tra Pasalic-Koné.

PARTITA SOZZA – «Partita non brillantissima per Sozza, che si perde qualcosa per strada (vedi: giallo per Mancini, che placca Retegui in ripartenza: vedi giallo per Zappacosta, diretto su Soulé che lo aveva smarcato)».

RIGORE PASALIC-KONE’ – «Sul rigore dato e poi tolto alla Roma, live sembrava onestamente penalty chiaro ma l’OFR chiamata da Abisso ci può stare. Angelino serve Koné che entra in area e, affrontato da Pasalic, finisce giù: Sozza vede il contatto e fischia rigore. Le immagini (soprattutto la retro-porta) mostrano Pasalic che affonda l’intervento ma non tocca mai il giocatore della Roma che poi, per dinamica, gli finisce addosso. Vero, Koné sta andando verso la porta e Pasalic sembra frapporgli ostacolo (motivo per cui live si può dare sempre rigore), ma è anche vero che al momento dell’intervento dell’atalantino, ci sono trenta centimetri fra le due gambe. La domanda: se l’OFR è corretta qui, perché altre volte non s’è fatto come sostiene Ranieri?».