Moviola Barcellona-Roma: contatto su Dzeko, era rigore? – VIDEO

Moviola Barcellona-Roma, gli episodi dubbi e contestati della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League al Camp Nou

La Roma può già recriminare nella gara valida per i quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. Un episodio da moviola quello verificatosi al 10′, quando Semedo atterra da dietro Dzeko in area di rigore ma l’arbitro lascia proseguire. Un contatto non particolarmente evidente, ma comunque decisivo per sbilanciare il bosniaco.

Pochi minuti prima invece era stato correttamente annullato un gol di Suarez per fuorigioco su assist di Iniesta. Giusta la chiamata del guardalinee.