Moviola Bayern Monaco Arsenal, l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Bayern Monaco e Arsenal, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Nyberg.

L’EPISODIO CHIAVE

A parte l’ammonizione a Laimer il match si dimostra assai regolare senza qualche episodio polemico da entrambe le parti. L’Arsenal nel finale protesta brevemente per un rigore non dato, ma l’azione viene fermata per fuorigioco.