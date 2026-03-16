Moviola Cremonese Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: ecco cos’è successo

Moviola Cremonese Fiorentina: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Cremonese Fiorentina, valido per la 29ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Mariani .

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LA MOVIOLA

La direzione di Marco Di Bello è stata complessivamente lineare, con pochi episodi realmente controversi. Il primo momento degno di nota arriva al 27’, quando Warren Bondo viene ammonito per un intervento in ritardo: il giallo appare corretto, così come la convalida dei gol viola nel primo tempo. Sia la progressione personale di Parisi per lo 0-1 sia il filtrante che libera Piccoli per lo 0-2 non presentano irregolarità. Nella ripresa, il 3-0 firmato da Dodô nasce da un’azione pulita, senza falli né offside, mentre il gol della Cremonese al 57’, realizzato da Okereke, viene giustamente convalidato: il movimento dell’attaccante è regolare e non ci sono contatti fallosi.

Nella parte finale di gara, l’unico episodio potenzialmente dubbio riguarda un contatto in area grigiorossa prima del 1-4 di Gudmundsson, ma il replay conferma l’assenza di irregolarità: il difensore non commette fallo e l’azione prosegue correttamente fino alla conclusione vincente dell’islandese. Per il resto, la gara scorre senza proteste significative, con una lunga serie di cambi da entrambe le parti e un finale gestito senza difficoltà dal direttore di gara. Il triplice fischio al 96’ chiude una partita intensa ma priva di veri episodi da moviola.