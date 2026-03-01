Ultime Notizie
Moviola Cremonese Milan: gli episodi dubbi del match diretto da Massa, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26
Allo stadio Zini, l’attesissimo match tra la Cremonese allenata da Davide Nicola e il Milan guidato da Massimiliano Allegri si chiude 2-0 per i rossoneri nel segno di Pavlovic.
Il dominio sterile del Milan nel primo tempo
Fin dai primi minuti, il Milan prende in mano il pallino del gioco con un prolungato possesso palla. Le occasioni più pericolose nascono dalle iniziative di Rafael Leao, che impegna severamente a più riprese Emil Audero.
Anche Youssouf Fofana ci prova dalla distanza, ma senza fortuna. La Cremonese si difende con ordine, cercando di innescare in ripartenza Jamie Vardy, tenuto però a bada dalla retroguardia e talvolta pescato in fuorigioco.
Brivido VAR e il miracolo di Maignan nella ripresa
Nel secondo tempo i ritmi restano alti e le squadre cercano di pescare i jolly dalla panchina. Mister Allegri getta nella mischia forze fresche come Niclas Füllkrug al posto di Alexis Saelemaekers e Christopher Nkunku per rilevare uno stanco Christian Pulisic. Nicola risponde inserendo i centimetri di Milan Djuric.
L’episodio che rischia di spaccare la partita arriva al 78′. L’arbitro Davide Massa ferma il gioco per un check del VAR riguardante un possibile calcio di rigore in favore della Cremonese, decidendo infine di non assegnare la massima punizione.
Il momento di massimo brivido si registra all’80’: su un calcio di punizione, Sebastiano Luperto svetta in area piccola colpendo a botta sicura. Quando la palla sembra destinata sotto la traversa, Mike Maignan compie un intervento prodigioso con grandi riflessi, salvando il risultato.
Il Milan la sblocca al 90′ con la rete di Pavlovic, ben servito da Modric: attimi di tensione qui, perché il VAR effettua un check per un possibile fallo di mano in occasione del gol. Tutto convalidato poi, marcatura regolare! Al 94′, il bis di Leao chiude a doppia mandata la partita.
