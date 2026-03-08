Moviola Fiorentina Parma, l’episodio arbitrale chiave della sfida tra viola e ducali! I dettagli

Moviola Fiorentina Parma: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Fiorentina Parma, valido per la 28ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Zufferli.

LA MOVIOLA

La gara tra Fiorentina e Parma, chiusa sullo 0-0, ha offerto pochi episodi realmente controversi per la moviola, ma l’arbitro Luca Zufferli ha comunque dovuto gestire diversi interventi duri e situazioni borderline. Nel primo tempo il direttore di gara è apparso deciso: ammonizione corretta a Bowie dopo pochi minuti e cartellino inevitabile per Mandragora al 61’, entrambi per falli evidenti e imprudenti. L’unico vero brivido arbitrale arriva al 44’, quando Delprato sfiora il gol con un tiro dal limite: nessuna irregolarità nell’azione, giusto lasciar proseguire. La gestione dei contatti in area è stata coerente, senza episodi che richiedessero l’intervento del VAR.

Nella ripresa Zufferli ha mantenuto la stessa linea, punendo con un giallo sacrosanto Dodô per un intervento troppo aggressivo al 90’. Le numerose sostituzioni da entrambe le parti non hanno generato tensioni né proteste, e il match si è avviato verso il finale senza ulteriori episodi dubbi. Nel complesso, direzione arbitrale ordinata e senza sbavature: pochi episodi da valutare, tutti gestiti con uniformità e senza necessità di interventi correttivi.

