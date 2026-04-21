Moviola Inter Como: gli episodi dubbi della semifinale di ritorno di Coppa Italia diretta da Sozza

Moviola Inter Como, gli episodi dubbi del match valido per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2025/26

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como si è rivelata una partita tattica, spigolosa e ricca di contrasti ma soprattutto pazza. Ecco la moviola della sfida diretta da Sozza:

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Nel primo tempo di Inter‑Como non sono mancate le situazioni dubbie. Al 20’, Douvikas cade dopo una evidente trattenuta di Acerbi mentre prova a entrare in area: Sozza fischia fallo all’Inter, ma il replay mostra chiaramente l’irregolarità del difensore nerazzurro. Sarebbe stata punizione dal limite per il Como, con semplice ammonizione: niente rosso, perché non c’erano i presupposti del DOGSO, vista la presenza di altri difendenti in grado di intervenire. Sei minuti più tardi, nuovo duello tra i due: entrambi finiscono a terra in area e Acerbi trattiene ancora la maglia dell’attaccante. L’arbitro, molto vicino all’azione, giudica il contatto insufficiente per assegnare il rigore.

Nella ripresa, al 48’, è regolare il gol del 2‑0 del Como: Da Cunha recupera palla, riceve il filtrante di Nico Paz e batte Martinez. Il VAR controlla la posizione di partenza del francese, confermando la validità dell’azione. Al 73’ altro episodio da moviola: Perrone intercetta un passaggio di Barella con il braccio destro non completamente aderente al corpo. Nonostante ciò, Sozza decide di non concedere il rigore all’Inter, valutando decisiva la distanza ravvicinata tra i due giocatori.