Moviola Inter-Lazio, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/2025: moviola Inter-Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter-Lazio, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

Prima protesta ad opera di Baroni che proprio vicino alla sua panchina vede sanzionato un mani di Isaksen: il tocco c’è, ma il laziale era molto vicino al calciante. Primo giallo per Asllani (che è diffidato) per fallo su Zaccagni, molto polemico per la natura dell’intervento. Lo stesso Zaccagni viene contestato da Darmian per un piccolo colpo sulla mano mentre l’interista si appresta a battere una punizione. Dopo la mezzora Fabbri ammonisce per simulazione Isaksen che va a cercare un po’ Zielinski, peraltro siamo molto fuori area. Terzo ammonito di Fabbri è Pellegrini, che ferma irregolarmente Frattesi nella metà campo nerazzurra. Il primo tempo si chiude con soli 9 falli, ma le interruzioni sono state piuttosto lunghe, tali da indurre l’arbitro a decretare 3 minuti di recupero.