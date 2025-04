Moviola Inter Roma, l’episodio chiave del match

Moviola Inter Roma, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Inter Roma, valido per la 34ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE

64′ Ammonito Koné – Fallo in ritardo su Frattesi.

45′ Ammonito Lautaro – Fallo a palla lontana su Mancini.

6′ GOL ANNULLATO A FRATTESI – Lautaro lancia Arnautovic in profondità, il quale mette in mezzo per Frattesi che batte Svilar da pochi passi. L’arbitro ferma subito tutto per la posizione di fuorigioco dell’austriaco.

3′ Ammonito Mancini! – Lautaro prende posizione su un rinvio di testa e va verso la porta, il difensore giallorosso lo trattiene per la maglia e lo butta giù. Giusto il giallo, in quanto c’era N’Dicka pronto ad intervenire.