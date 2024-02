Moviola Inter Salernitana, l’episodio chiave del match

Ecco la moviola per quanto concerne la sfida di Serie A tra la Salernitana e l’Inter: la direzione del match dell’arbitro Piccinini

La moviola su quella che è stata Inter Salernitana di Serie A, analizzando la direzione gara dell’arbitro Piccinini.

MOVIOLA INTER SALERNITANA

4′ – Proteste nerazzurre per un possibile tocco col braccio in area di rigore della Salernitana. Non sembra esserci nulla e l’arbitro lascia correre.

71′ Cartellino giallo per Tchaouna per un fallo ai danni di un giocatore dell’Inter e ammonizione sacrosanta.

79′ – GOL DI ARNAUTOVIC, L’ARBITRO ANNULLA PER FUORIGIOCO! Lancio di Barella a premiare l’austriaco che resiste all’intervento della difesa e batte Ochoa. Tutto fermo per offside però.

81′ – Buchanan va via sulla sinistra con un doppio passo ed infiamma San Siro, poi entra in area e finisce a terra. Il canadese reclamava il rigore ma l’arbitro non è dello stesso avviso.