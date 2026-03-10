Moviola Milan Inter, Tonolini a Open VAR ha spento così le polemiche sul braccio di Ricci e il presunto rigore non assegnato ai nerazzurri

L’ultimo Derby della Madonnina, conclusosi sull’1-0 a favore dei rossoneri grazie alla rete decisiva di Pervis Estupiñán, continua a far discutere. A spegnere le polemiche ci ha pensato Mauro Tonolini, componente della commissione arbitrale, intervenuto durante l’ultima puntata di Open VAR. Sotto i riflettori sono finiti due episodi cruciali: il tocco di braccio in area di Samuele Ricci e una rete annullata agli ospiti.

Il tocco di Ricci: l’audio di Doveri e l’analisi

Nei minuti di recupero, l’arbitro Doveri ha lasciato correre su un presunto fallo di mano in area rossonera. Dagli audio in presa diretta emerge la sicurezza del fischietto: “Tutto naturale“. Rispondendo alle vibranti proteste di Francesco Pio Esposito, Doveri ribadisce: “Già controllato, niente. Sta così, (Ricci) sta giocando a calcio“.

Tonolini ha confermato la bontà della scelta:

“Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Ci sorprendono i dubbi letti in giro, noi non ne abbiamo. È un braccio che rimane in sagoma, c’è anche il movimento a togliere di Ricci. E se il pallone non avesse battuto sul braccio, sarebbe finito sul petto“.

L’ex assistente ha poi aggiunto un dettaglio tecnico: “Aggiungo che per valutare questo tipo di situazioni, è più efficace valutarli in dinamica. A rallentatore si rischia di valutare micro movimenti che possono creare dubbi che a nostro avviso non ci devono essere in questa situazione“.

I precedenti: il paragone con Dumfries e Bisseck

Tonolini ha respinto al mittente le richieste di On Field Review avanzate nel post-gara da Federico Dimarco. L’episodio è stato accostato a un precedente tocco di Denzel Dumfries: “Non ci sono dubbi, nessuna esigenza di On Field Review come chiesta da Dimarco nel post partita. La decisione è coerente? Sicuramente, ricordiamo il tocco di mano di Dumfries in Napoli-Inter 2024/2025. Tocco di mano non punibile con il braccio che rimane in sagoma“.

Scartato invece il paragone con il fallo da rigore commesso in passato da Yann Aurel Bisseck: “Il tocco di Bisseck contro la Lazio sempre nel 2024/2025? Più pertinente Dumfries. Bisseck va ad incrementare il volume corporeo con il braccio fuori sagoma. Senza il suo intervento il pallone sarebbe passato alle sue spalle. Situazioni completamente differenti“.

“Gol annullato all’Inter? Vi spiego”

Tonolini ha infine chiarito le dinamiche della rete annullata all’Inter sugli sviluppi di un corner. Doveri aveva fermato il gioco ancor prima della deviazione decisiva, spiegando ai giocatori: “Ho fischiato un’ora prima“.

Il motivo era un contatto proibito tra Carlos Augusto e Alexis Saelemaekers. Tonolini ha sentenziato: “Come fatto in altri momenti della gara, Doveri è intervenuto in termini di prevenzione, per evitare strattoni o spinte. Il fischio arriva con il pallone in aria“. E ha poi concluso spegnendo ogni residuo dubbio: “Con le immagini, comunque, è chiaro che il gol sarebbe comunque stato annullato perché Carlos Augusto pur involontariamente tocca il pallone con la mano e lo indirizza verso la porta”.