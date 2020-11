MOVIOLA Milan Lille: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la terza giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/21: moviola Milan Lille

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Lille, valido per la terza giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/2021. Dirige la sfida l’arbitro polacco Frankowski

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

20′ Calcio di rigore per il Lille: Romagnoli atterra in area Yazici che poi segna anche il calcio di rigore spiazzando Donnarumma. Il Milan non protesta, rigore che appare generoso