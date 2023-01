Moviola Milan-Sassuolo: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Milan-Sassuolo

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Sassuolo, valido per la 20ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Giua.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Inizia il match

9′ Annullato il gol di Giroud – la rete del francese inizialmente convalidata da Giua è cancellata dal Var per posizione irregolare dell’attaccante francese

24′ Protesta il Sassuolo – i neroverdi si lamentano di una sbracciata di Giroud al momento del colpo di testa sul gol del francese, per Giua la rete è regolare

38′ Ammonito Tonali – il centrocampista rossonero eccede nelle proteste dopo la mancata ammonizione a Frattesi per un fallo su Theo Hernandez

45′ Ammonito Rebic – l’attaccante rossonero reo secondo Giua di aver sbracciato in maniera irregolare

45’+4′ Finisce il primo tempo

46′ Rigore per il Sassuolo – Calabria stende Traorè in area di rigore, per Giuia non ci sono dubbi, ammonito il capitano rossonero

52′ Ammonito Obiang – il centrocampista rneroverde reo di aver trattenuto ripetutamente e poi sgambettato Saelemaekers

55′ Annullato il gol di Rebic – dopo un lungo consulto al Var Giua annulla la rete del 2-4 del Milan per posizione irregolare del croato

60′ Ammoniti Krunic e Kyriakopoulos – i due rei di aver acceso una mini rissa a centrocampo

72′ Ammonito Frattesi

86′ Ammonito Gabbia – il difensore rossonero interviene in ritardo, Giua non può fare altro che ammonirlo