Moviola Napoli Lazio: gli episodi dubbi del match diretto da Zufferli, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26

Il big match tra Napoli e Lazio, conclusosi con il netto successo per 0-2 in favore della formazione capitolina, ha richiesto grande attenzione da parte della squadra arbitrale. L’incontro è stato diretto dall’arbitro Luca Zufferli, capace di tenere saldamente in pugno le redini di una gara fisica e ricca di duelli a centrocampo, senza mai farsi sfuggire il controllo della situazione.

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L’episodio chiave: il rigore causato da Lobotka su Zaccagni

Il momento più delicato ai fini della moviola si è materializzato poco prima della mezz’ora di gioco, mentre gli ospiti erano già avanti di una rete grazie al gol iniziale di Matteo Cancellieri. Al 29′, il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka è intervenuto in scivolata in maniera avventata e pericolosa all’interno della propria area di rigore, abbattendo un avversario.

Zufferli ha immediatamente indicato il dischetto assegnando la massima punizione alla Lazio. L’arbitro ha preso la decisione corretta: il tackle è parso nettamente fuori tempo. Nonostante le veementi proteste dei giocatori partenopei, il fischietto è rimasto irremovibile, estraendo anche il meritato cartellino giallo all’indirizzo dello slovacco. Per la cronaca, l’opportunità dell’allungo dal dischetto è stata poi fallita da Mattia Zaccagni, la cui conclusione è stata ipnotizzata da un eccellente intervento del portiere Vanja Milinkovic-Savic.

La gestione dei cartellini e dei contatti fisici

Dal punto di vista disciplinare, l’arbitro ha adottato un metro coerente, punendo la foga agonistica solo quando superava il limite del regolamento. Nel primo tempo ha ammonito giustamente Danilo Cataldi (33′) per un fallo tattico, mentre nei minuti iniziali aveva preferito il dialogo, sanzionando senza cartellini sia un intervento ruvido in scivolata di Tijjani Noslin all’8′, sia un eccesso di foga di Sam Beukema un paio di minuti più tardi.

Anche nella ripresa la concentrazione non è calata. Al 60′ è arrivato un provvedimento disciplinare ineccepibile nei confronti del laziale Kenneth Taylor, punito con il giallo per gioco scorretto. Puntuali anche i fischi per arginare le giocate pericolose o le trattenute evidenti, come quella segnalata a Frank Anguissa nelle primissime battute del match. In sintesi, un arbitraggio lineare e privo di sbavature, che non ha assolutamente inficiato sul meritato trionfo della Lazio, sancito nel secondo tempo dalla stoccata vincente di Toma Basic.