L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli e Lazio, valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Calvarese.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 5′ punizione per la Lazio, batte Luis Alberto, Milinkovic commette fallo in attacco, l’arbitro fischia e Cprrea contemporaneamente segna. Gol non assegnato per il fallo del serbo.