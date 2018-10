Moviola Roma-CSKA Mosca: gli episodi arbitrali dubbi della partita valida per la terza giornata della UEFA Champions League 2018/2019

Roma-Cska Mosca, gara del Gruppo G di Champions League, è diretta dal greco Tasos Sidiropoulos, coadiuvato dai connazionali Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Quarto uomo, Damianos.

Il fischietto greco non ha mai diretto i capitolini in carriera, al contrario dei russi già incrociati due volte: la prima quando hanno espugnato l’Etihad Stadium battendo il Manchester City per 1-2 (UCL 14/15), e la seconda quando hanno sconfitto gli Young Boys per 2-0 (preliminari UCL 17/18).

Al 58′ viene annullato il gol del 3-1 per il Cska Mosca. Il guardalinee è attento e annulla il gol di Kirill Nababkin. Dal replay la decisione è giusta

Al 56′ arriva un fallo d’attacco di Dzeko e la conseguente punizione per la Roma

Al 43′ Tutto regolare anche sul secondo gol della Roma firmato da Dzeko su assist di El Shaarawy

Al 41′ Ilzat Akhmetov effettua un contrasto in scivolata, ma Anasthasios Sidiropoulos fischia il fallo. Punizione Roma

Al 35′ Dzeko spinge malamente un avversario, ma secondo l’arbitro non è un intervento da ammonizione

Al 30′ arriva il vantaggio della Roma dopo mezz’ora di gioco. Dzeko, servito da Lorenzo Pellegrini non sbaglia e segna l’1-0. Dal replay si nota come la posizione di Dzeko sia perfettamente regolare. Gol convalidato