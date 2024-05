Roma Genoa, standing ovation dell’Olimpico per Strootman: i tifosi non lo hanno dimenticato

Standing Ovation dello Stadio Olimpico per Kevin Strootman, dopo la sua sostituzione in Roma-Genoa: l’affetto dei suoi ex tifosi

Kevin Strootman, dopo sei stagioni in giallorosso, non ha dimenticato la Roma e nemmeno i tifosi si sono dimenticati di lui. L’olandese è stato accolto dagli applausi dell’Olimpico al momento che lo speaker ha detto il suo nome alla lettura delle formazioni in Roma-Genoa.

Al 67′ poi, nel momento della sua sostituzione, tutti i tifosi all’Olimpico si sono alzati per tributargli una standing ovation.