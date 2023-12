Moviola Roma-Fiorentina: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la quindicesima giornata di Serie A: moviola Roma-Fiorentina

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Fiorentina, valido per la quindicesima giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

63′ – Rosso per Zalewski. L’esterno della Roma prende il secondo giallo per un intervento in ritardo su Kayode. A seguito anche giallo per Ikoné che lo spinge a terra per farlo andare fuori dal campo.

86′ – Espulso anche Lukaku: Roma in nove uomini per il fallo del belga su Kouame. l’Arbitro non ha dubbi e gli mostra il rosso diretto