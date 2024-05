Fiorentina Club Brugge, FOLLIA Onyedika: non sapeva di essere ammonito e viene espulso subito dopo

Follia di Onyedika, giocatore del Club Brugge: doppio giallo in poco tempo col giocatore che non si era accorto di essere ammonito

Al minuto 58 di Fiorentina Club Brugge, Onyedika è stato ammonito per un fallo su Belotti, dato che l’ex Torino stava per partire in contropiede. Fin qui nulla di strano, almeno per qualche minuto.

Infatti al 61′ Onyedika fa un brutto fallo su Beltran, ma senza avere reazione di disperazione o altro. Anzi, tanto stupore per lui una volta che l’arbitro ha assegnato il secondo giallo: dalla sua reazione, sembrava non essere al corrente della prima ammonizione.