Moviola Roma Lecce: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22: moviola Roma Lecce

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Lecce, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Volpi.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

14′ – Episodio da VAR. Controllo per il gol dei pugliesi realizzato da Calabresi: sul colpo di testa del difensore, derivato da calcio d’angolo, Gargiulo è in posizione dubbia e si sta valutando se il suo movimento ha impedito a Ibanez di arrivare sulla palla.

46′ Palo Roma. Zaniolo, appena entrato, va via in contropiede ed esplode un violento sinistro che, deviato da Gabriel, coglie il palo. Sulla respinta, Felix prova a rimettere in area e la palla finisce sul bracco di Gendrey in scivolata ma per arbitro e VAR non è rigore

62’ ESPULSO GARGIULO. Il centrocampista del Lecce, appena ammonito, interviene da dietro su Zaniolo e becca il secondo giallo

