Moviola Salisburgo-Lazio: gol del 3-1, Hwang non è in fuorigioco

Dubbi sul gol del 3-1 del Salisburgo contro la Lazio nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Hwang, l’autore della marcatura, è arrivato sul pallone scattando sul filo del fuorigioco grazie ad un’amnesia difensiva della retroguardia biancoceleste. Bene ha fatto il guardalinee a lasciar proseguire perché non vi è stata deviazione di Yabo prima che il pallone arrivasse a Hwang. In quel caso il giocatore sudocoreano sarebbe stato in fuorigioco di diversi metri

Il Salisburgo ha protestato con Skomina per un contropiede laziale e per due presunte posizioni di fuorigioco, ma il replay ha dato torto agli austriaci. Va sottolineato che la Lazio non ha segnato, ma è andata vicinissima al gol del vantaggio proprio con questa azione al 43′. Primo lancio di Milinkovic-Savic, Immobile si getta sul pallone sulla fascia e arrivano le prima braccia alzate, ma l’arbitro lascia correre e fa bene. Immobile si accentra e fa un uno-due fortunoso con Luis Alberto: anche in questo caso il Salisburgo chiede offside ma Skomina non fischia. Scelta giusta dello sloveno.

Per quanto riguarda la moviola Salisburgo-Lazio presenterà difficoltà come nelle ultime gare europee delle italiane o andrà tutto liscio? Analizziamo assieme in diretta i casi in arrivo dalla Red Bull Arena di Salisburgo. La Lazio sta giocando il ritorno dei quarti di finale di Europa League, forte del quattro a due maturato a Roma all'andata. L'arbitro è il signor Davor Skomina, fischietto sloveno e molto quotato in ambito internazionale. Sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Jure Praprotnik e Robert Vukan. Si ricorda che in UEL e nelle coppe europee non c'è il Var, anche se qualche squadra italiana lo vorrebbe, ma è un'altra storia.

Davor Skomina arriva da Capodistria, è effettivo dal 1995 e di professione fa l’operatore turistico di professione. Il fischietto è alla sua seconda direzione stagionale nella competizione, dopo averne dirette cinque in Champions League tra qualificazioni, gironi e fasi eliminatorie. Per ben quattro volte ha incrociato squadre italiane: in due circostanze il Napoli, in una la Juventus e in una la Roma. Finora, Skomina non ha mai diretto la Lazio, è dunque un debutto il suo.