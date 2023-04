Moviola Sampdoria-Cremonese: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Sampdoria-Cremonese

L’episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Cremonese, valido per la 29ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

57′ Fallo di Djuricic – Bonaiuto anticipa Djuricic che gli rifila un calcio e cade a terra in area. L’arbitro non ha dubbi sul fatto che non vi siano gli estremi per andare a rivedere l’azione essendo il fallo di Djuricic.