Moviola Sassuolo-Milan, l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Milan, valido per la 32esima giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

4′ Gol Pinamonti – La sblocca subito il Sassuolo. Thiaw mandato fuori giri dal movimento di Volpato: cross a centro per Pinamonti, lasciato liberissimo di colpire e battere Sportiello. Gol regolare.

10′ Gol Laurienté – Avvio choc del Milan! Il Sassuolo raddoppia: Thorsvedt imbuca alle spalle di Kjaer, Laurienté mette il turbo e brucia Florenzi. Prima calcia addosso a Sportiello, poi non sbaglia su ribattuta. Gol regolare.

18′ Gol annullato Chukwueze – Il Milan aveva riaperto la partita ma tutto è stato vanificato. Cross di Leao, colpo di testa vincente di Chukwueze ma l’assistente ha alzato la bandierina per una posizione di fuorigioco del nigeriano. Anche il VAR ha confermato l’offside.

19′ Ammonito Ferrari – Obiang perde palla e riparte Loftus-Cheek, che viene però fermato irregolarmente da Ferrari. Cartellino giallo.

20′ Gol Leao – La riapre il Milan. Musah suggerisce per Leao: destro-sinistro a superare Tressoldi e Ferrari, poi tiro rasoterra che si infila nell’angolino. Gol regolare.

49′ Loftus-Cheek atterra Erlic – Che rischio che si è preso Loftus! Per fermare lo stacco aereo di Erlic ha usato parecchio fisico, abbattendo l’avversario. Niente rigore, però, per arbitro Massa e VAR.

53′ Doppietta Laurienté – Notte fonda in difesa per il Milan. Recupero rabbioso di Tressoldi, poi si va da Laurienté che è liberissimo in area per controllare e fulminare Sportiello. Gol regolare.

57′ Ammonito Tressoldi – Trattenuta vistosa ai danni di Leao. Giallo per il difensore.

59′ Gol Jovic – Gol sbagliato gol subito. Laurienté fallisce un 4 contro 2, sprecando nell’uno contro con Sportiello. Riparte fortissimo Leao: cross d’esterno, respinge male Consigli e la lascia lì per Jovic, che a porta vuota non sbaglia. Gol regolare.

64′ Altro gol annullato a Chukwueze – Aveva segnato un super gol il nigeriano: d’esterno col mancino sul secondo palo. Ma per la seconda volta la sua posizione di fuorigioco è stata decisiva per annullare la rete.

68′ Ammonito Thiaw – Sbracciata evidente su Pinamonti. Giallo pesante da diffidato, salta il derby con l’Inter.

69′ Ammonito Pinamonti – Manata in faccia a Gabbia, ammonito anche lui.

84′ Gol Okafor – La pareggia il Milan! Calcio d’angolo, sponda di Giroud di testa: Gabbia tocca, al volo Okafor fulmina Consigli. Gol regolare.