Lipsia, Nagelsmann esulta: «Meritato la qualificazione» – VIDEO

Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa dopo la netta vittoria del Lipsa contro il Tottenham in Champions League

«Abbiamo dato tutto e vinto meritatamente 4-0 dopo due partite. Oggi abbiamo messo di nuovo il coraggio che è fondamentale per il nostro gioco. Eravamo abbastanza pericolosi in tutte le azioni e molto compatti. Possiamo raggiungere grandi obiettivi se ci spingeremo al limite come collettivo. Veramente complimenti ai ragazzi! I fan ci hanno spinto alla grande. Ho detto che vado sotto la curva solo nei momenti speciali dopo le partite e oggi è stato uno di quei momenti. È un grande successo per un club giovane come il nostro»