Nagelsmann: “Lipsia da Champions? Intanto arriviamo in finale…” – VIDEO

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, è intervenuto al termine del match vinto contro l’Atletico Madrid. Ecco le sue parole:

«La squadra nel suo insieme ha battuto prima il Tottenham e adesso l’Atletico Madrid. Non è un duello tra allenatori. È un gioco di squadra e i ragazzi sono stati fantastici. Non voglio dire niente su una nostra possibile vittoria, ma ovviamente ora vogliamo arrivare in finale».