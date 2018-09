Scatta l’ora del Ninja: Nainggolan per il riscatto dell’Inter

L’Inter trova il suo nuovo leader? Questo almeno è quello che spera Spalletti: a Bologna tocca a Radja Nainggolan

Bologna–Inter non è una sfida decisiva ma poco ci manca. Le due squadre hanno collezionato un solo punto dopo 2 giornate e hanno lasciato più di qualche dubbio. Il Bologna di Pippo Inzaghi non ha ancora trovato la via del gol, l’Inter di Luciano Spalletti ha incassato 3 gol e non ha convinto. I nerazzurri sperano di trovare la svolta al Dall’Ara nell’anticipo in programma quest’oggi alle ore 18. Lucio farà affidamento su Radja Nainggolan, alla prima presenza stagionale.

Il centrocampista dell’Inter, arrivato in estate dalla Roma, deve prendersi i nerazzurri sulle spalle. E’ mancata personalità nelle prime due giornate e Spalletti spera di colmare la lacuna con l’inserimento del Ninja. La presenza del belga darà sicuramente un’altra impronta all’Inter di Spalletti spera di dare una sterzata alla stagione. «Bisogna essere bravi a gestire le situazioni e a mantenere l’equilibrio, nei momenti che davvero contavano lo abbiamo sempre fatto. Sono convinto che la squadra sia cresciuta nel corso dello scorso campionato e che con la qualificazione in Champions abbia messo a posto tante cose, ma i primi risultati di questa stagione vanno migliorati» ha detto l’allenatore. Il Ninja può dare una mano in più!