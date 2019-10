Radja Nainggolan ha parlato in zona mista del suo bellissimo gol e della convincente vittoria del suo Cagliari

(-Dal nostro inviato alla Sardegna Arena) Il man of the match di Cagliari-Spal ha parlato in zona mista a fine partita. Radja Nainggolan, autore di un bellissimo gol, ha commentato così prestazione e marcatura.

«È vero, ho fatto un bellissimo gol ma quello che conta più di tutto è la prestazione e la vittoria della squadra»